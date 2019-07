Vom 23. bis 25. August : Drei Tage regiert in Reden die Fantasie

Landsweiler-Reden 32 000 Quadratmeter: Die fünfte Fark ist noch größer. Dabei bleibt der Eintritt frei, Spenden gehen an bedürftige Kinder.

Bei dem großen Angebot fällt es Kiehn schwer, besondere Höhepunkte zu nennen. Stolz ist er jedoch schon mal auf einen ganz besonderen Gast: Der Schauspieler Andrew-Lee Potts, unter anderem aus der Serie „Primeval“ bekannt, hat der Fark Unterstützung zugesagt, wird beispielsweise an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Auch freut man sich bei Fit4Charitiy über die erweiterte Kooperation mit Gondwana. Dort wird es – bei ermäßigtem Eintritt – spezielle Jurassic-Park-Führungen geben mit Schauspielern aus dem Vereins-Team. Erstmals präsentieren werden sich an den drei Tagen auch die Lamacorns. Pfarrerin Wiltrud Bauer macht aus ihren Tieren Einhörner und lässt sie auf dem Bergarbeitergarten angrenzend zur Fark weiden. „Die beste Mittelalter-Rockband Deutschlands“, die Gruppe Feuerschwanz, spielt am Eröffnungsabend. Der startet so, wie die Fark auch am frühen Sonntagabend endet: Mit der großen Cosparade, bei der man Figuren quer durch die Fantasy-Szene bewundern kann: von Science-fiction über Animes, von Samurai-Kämpfern bis hin zu Star-Wars-Troupern, von mittelalterlichen Rittern bis hin zu zierlichen Elfen. Ach ja, die Elfen: Ein Elfenzirkus wird unterwegs sein. Feuershows an allen Tagen gehören zur Fark ebenso dazu wie verschiedene Workshops. Der Japan-Bereich rund um die Samurais wird größer. Mittelalter tritt Platz an Steampunk ab. Die Steampunker bekommen zu der Halle noch 2000 Quadratmeter Außenfläche dazu. Und auch Star-Wars-Fans dürfen sich freuen: 1000 Quadratmeter Außengelände warten. Neu ist auch ein großer Aussteller mit Original-Requisiten und Kostümen aus Filmen.