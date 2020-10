Landkreis Neunkirchen : Erste Reaktionen auf Einstufung als Risikogebiet

Schiffweiler/Neunkirchen Die Gemeinden Schiffweiler und Spiesen-Elversberg schließen ihre Rathäuser wieder für den normalen Publikumsverkehr. Der CDU Ortsverband Neunkirchen-Zentral sagt seine geplante Mitgliederversammlung ab.

Erste Gemeinden im Kreis Neunkirchen haben auf die Einstufung des Landkreises als Risikogebiet reagiert. Wie eine Sprecherin der Gemeinde Schiffweiler jetzt mitteilt, werde das Rathaus ab Mittwoch, 14. Oktober, für den Publikumsverkehr gesperrt. Bürgerinnen und Bürger könnten das Gebäude wieder nur nach vorheriger Terminanmeldung betreten. Ein entsprechendes Online-Formular zur Terminvereinbarung sei derzeit in Arbeit und werde in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen. Bis dahin könne man sich telefonisch über die Zentrale anmelden.

„Die Einstufung des Landkreises Neunkirchen als Risikogebiet ist eine ernste Angelegenheit, die uns in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen wird. Es gilt weiterhin auf unsere Gesundheit und auf die unserer Mitmenschen zu achten und uns alle so gut wie möglich zu schützen. Die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln sind dabei weiterhin essentiell. Jetzt ist die Solidarität und die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde gefragt“, so der Erste Beigeordnete Mathias Jochum in Vertretung von Bürgermeister Markus Fuchs. „Wir beobachten und bewerten die aktuelle Situation regelmäßig neu und werden dementsprechend reagieren.“