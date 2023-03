Erlebnisort Reden Für mehr Erlebnis am Erlebnisort Reden

Möge es als gutes Omen dienen: „So eine Pressekonferenz haben wir noch nie gemacht“, merkte Landrat Sören Meng, Verbandsvorsteher des 2021 gegründeten Zweckverbands Erlebnisort Reden, an und wies auf die große Leinwand vor sich. Auf der waren – störungsfrei – aus Hamburg Silke Petzold, Prokuristin der Agentur Erlebniskontor, und Sonja Redies, Geschäftsführerin der Agentur Profund Consult, in den Historischen Sitzungssaal des Landratsamtes zugeschaltet. Sie stellten ein in den vergangenen Monaten erarbeitetes touristisches Entwicklungskonzept vor, das den Rahmen für Weiterentwicklung und Vermarktung des Standortes definiert. Positive Meldungen kann der Erlebnisort Reden derzeit mehr als gut gebrauchen, denkt man an die emotional geführte Haldenstraßen-Debatte oder den Gastronomie-Leerstand. Ganz zu schweigen vom geplanten Abdrehen des Grubenwassers durch die RAG, das wie ein Damoklesschwert über dem Mosesgang schwebt, bei dem es sich immerhin um eine der beliebtesten Fotokulissen im Saarland handelt, so Standortmanager Eric Schneider.