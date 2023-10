Landsweiler-Reden Steampunk-Fest Saar feierte Premiere in der Großen Werkstatt am Erlebnisort Reden

Die Schicht von Elsa ist gleich rum. Noch einmal geht’s in die Burg Mauseck, dann ist gut für heute und die Kollegen übernehmen. Der Job ist im Grunde ein Witz: Wenn mindestens zwei Passanten ihre zweieinhalb Taler gelöhnt haben, muss sich Elsa lediglich in eines der winzigen Zimmerchen der Burg bewegen. In Peters Badehaus oder die Käserei zum Beispiel. Heute ist der possierlichen Wüstenrennmaus aber mehr nach Backstube. Auf die hat keiner der Mitspieler gesetzt, sie ziehen mit einem kleinen Edelstein, aber ohne Hauptpreis von dannen, vielleicht zum Trost süße Ritter Watte naschen. Wer es deftig mag, verdrückt eher einen Mönch oder eine Waldfee, sprich, einen deftigen oder einen vegetarischen Flammkuchen, und nimmt dazu einen kräftigen Schluck Kirschbier, gezapft von Chefschankwirt Obelix.