Am Erlebnisort Reden Kehrt die große Fark zurück? Wie es nach dem Nerd-Market jetzt weitergeht

Als er mit der SZ spricht, ist Benjamin Kiehn immer noch gerührt. So viele schöne Erlebnisse hatte er an diesen beiden Tagen des Fark-Nerd-Markets am Erlebnisort Reden, dass ihm immer wieder Pipi in die Augen kommt. An die junge Frau denkt er beispielsweise. Die, selbst gehbehindert, am Samstagnachmittag vor der Alten Werkstatt zu ihm kam. „Ich wollte mich einfach mal bedanken“, sagte sie. Bedanken dafür, dass die Gruppe von Kindern im Rollstuhl an der Veranstaltung habe teilhaben können. Oder der Herr, der zu ihm gesagt hat: „Großes entsteht immer im Kleinen, aber dann immer mit eurem Team.“ Und dann waren da auch noch die Spanier. Die kamen während des Endausbaus am Freitagabend mit einem Bus angefahren, fragten Kiehn, wo denn hier die Halle sei und seien gekommen um Fotos zu machen. Was sie denn über die Tage auch reichlich getan hatten.