Landsweiler-Reden : Was machen eigentlich Restauratoren?

Blick in einen Teil des riesigen Archivs. Die ältesten Funde, die dort lagern, Keramikgefäße, stammen aus der Steinzeit. Foto: Marc Prams

Landsweiler-Reden Am Europäischen Tag der Restaurierung erhielten Besucher am Sonntag in Reden Einblicke in ein spannendes Arbeitsfeld.