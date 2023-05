Blaulicht Schiffweiler Einbruch in der Parkstraße

Schiffweiler (red) Am Donnerstagvormittag, 27. April, ist in der Parkstraße in Schiffweiler in Abwesenheit der Bewohner in eine Wohnung eingebrochen worden. Hierbei entstand laut Polizeibericht ein vierstelliger Schaden: Beschädigungen am Anwesen, gestohlenes Bargeld und entwendete Wertgegenstände. Durch Videoaufzeichnungen in der Parkstraße konnte eine mögliche weibliche Täterin ausgemacht werden. Es handelte sich um eine 30 bis 40 Jahre alte Frau, zirka 170 Zentimeter groß, sehr dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, schwarz gekleidet. Die Frau führte eine auffällig große, rote Handtasche mit sich.