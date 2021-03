Modellprojekt Bistum Trier : So sieht der Lehrplan fürs Beerdigen aus

Info

Das Modell aus dem Dekanat Neunkirchen (umfasst die Stadt Neunkirchen, die Gemeinden Schiffweiler und Spiesen-Elversberg mit rund 35 000 Katholiken) schulte als Pilotprojekt im Bistum Trier Ehrenamtliche für den Begräbnisdienst. Ganz im Sinne der Trierer Synode: „Laien werden in den Bestattungsdienst eingebunden.“ Beerdigen sei ein Werk der Barmherzigkeit und nicht an die Weihe gebunden, so die Synode. Zudem fehlen auf Dauer Hauptamtliche (Pfarrer, Gemeinde- und Pastoralreferenten) – zu wenige Köpfe, zu viele Aufgaben. Kursteil eins sollte klären: Wo stehe ich im Glauben? Teil zwei wollte handwerkliches Rüstzeug vermitteln. Eine Hospitation schloss sich an.

Die Konzept-Entwickler: Claudia Busch (Gemeindereferentin, Wiebelskirchen), Olaf Harig (Dechant und Pfarrer St. Ludwig-Herz Jesu Spiesen-Elversberg), Oswald Jenni (Diakon St. Marien Neunkirchen), Sibylle Rhein (Pastoralreferentin Dekanat), Melina Wack (Dekanatskantorin), Anne Ziegler (Gemeindereferentin, Schiffweiler).