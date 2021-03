Polizei meldet : E-Bike vorm Einkaufsmarkt gestohlen

Schiffweiler (red) Am Donnerstag, gegen 18.5 Uhr, hat ein noch unbekannter Täter in Schiffweiler vorm Netto-Markt in der Straße Auf der Brück ein E-Bike gestohlen. Das teilt die Polizei jetzt mit. Das Rad war während des Einkaufs dort im Fahrradständer abgestellt, allerdings laut Polizei ungesichert. Als der Besitzer kurze Zeit später wieder aus dem Geschäft kam, stellte er den Diebstahl fest.

