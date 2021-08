Naturschützer im Saarland warnen : Durch einen beliebten Fehler werden Biberratten in Schiffweiler zur Plage

Eine Nutria beim Nagen am Graulhecker Weiher. Foto: Anne Rau Foto: Christoph Böhme

Schiffweiler Am Graulhecker Weiher in Schiffweiler gibt es eine Plage: Nutria – auch Biberratten genannt – vermehren sich, die Jungtiere wandern ab und sitzen dann auch schon mal in Gärten. Gemeinde und Naturschützer haben für die Plage auch schon einen Schuldigen ausgemacht.