Dank an den scheidenden Ortsvorsteher Holger Maroldt Landsweiler-Reden: Dorffest mit einem Doppel-Abschied

Als Ortsvorsteher Holger Maroldt zusammen mit Bürgermeister Markus Fuchs am Freitagabend das 43. Landsweiler Dorffest eröffnete, war es für beide fast schon so etwas wie eine Abschiedsvorstellung. Maroldt hat nicht mehr für den Ortsrat kandidiert und Fuchs geht bekanntermaßen am 30. September in den Ruhestand. „Danke, dass ich ganz am Ende meiner Dienstzeit hier noch einmal die Schirmherrschaft übernehmen durfte“, meinte der Rathauschef, ehe er mit einem einzigen Hammerschlag den symbolischen Fassanstich vornahm. Maroldts Stellvertreter Patrick Zimmer dankte dem scheidenden Ortsvorsteher, „dass du unser Dorffest 18 Jahre lang maßgeblich organisiert hast“. Maroldt seinerseits lobte die örtlichen Vereine, „die sich wieder mächtig ins Zeug gelegt haben, um ein tolles Fest auf die Beine zu stellen“.