Auch in der Jahresschlusssitzung wurde in Schiffweiler viel diskutiert Stellungnahme durch die Hintertür

Kaum Redebeiträge gab es im Rahmen der Sitzung des Schiffweiler Gemeinderats zu den zu vorgelegten Jahresabschlüssen. Zunächst jedenfalls. Bürgermeister Markus Fuchs, SPD, hatte, da es letztlich auch um seine Entlastung ging, die Sitzungsleitung an Gemeinderatsmitglied Arnold Ilgemann, Grüne, abgegeben. Zudem, das ist in der Vorlage nachzulesen, dürfen Bürgermeister und die Beigeordneten weder an den Beratungen noch an den Beschlussfassungen zu den Jahresabschlüssen teilnehmen.