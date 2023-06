Schiffweiler Schiffweiler deckt weiß ein beim Dîner en blanc

Auch in diesem Jahr findet das Dîner en Blanc in Schiffweiler statt. Was im Sommer 1988 ursprünglich als Gartenparty des Franzosen Francois Pasquire geplant war und in den nahegelegten Park „Bois de Boulogne“ verlegt wurde, ist inzwischen in vielen Orten Tradition. In Schiffweiler soll das weiße Dinner zum fünften Mal stattfinden.