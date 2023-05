Die schönsten Bilder Nerd-Markt bringt weit über 10 000 Besucher und Fark-Feeling nach Reden

Es fing schon richtig gut an. Mit dem Parken nämlich. Kein Stress, viel Platz, kurze Wege. „Da der Nerd-Market kleiner ist als die Fark, bleiben die Leute auch nicht so lange. Das entschärft die Parksituation enorm“, sollte dann auch später der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins Fit4Charity, Benjamin Kiehn, im SZ-Gespräch sagen. Ein glücklicher Kiehn an diesem Sonntagnachmittag. „Etwa 10 000 Besucher alleine heute.“ Von Freitagabend an war vier Tage lang auf dem Gelände von der Großen Werkstatt, der Steampunk-Halle, über die Außenfläche bis hin zur Prowin-Akademie auf 13 000 Quadratmetern eine kleine Fark entstanden, mit Ständen und Flohmarkt-Artikeln rund um Cosplay, Sci-Fi, Gaming, Endzeit und Steampunk, mit Lesungen und Vorträgen, mit Showacts, Streetfood und vor allem vielen Gewandeten – alles nach gewohnter Fark-Manier bei freiem Eintritt und gern gesehenen Spenden.