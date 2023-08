Hobbyfotografen aus dem ganzen Land Auf der Jagd nach den schönsten Motiven

Und im Fernsehen waren sie auch schon. 2018 in einer ZDF-Sendung am Sonntagmorgen. Damals hatten sie eine Ausstellung in den Schlossberghöhlen in Homburg mit ganz besonderen Fotos: Lichtmalerei. Dazu wird über Langzeitbelichtung mit farbigen Lichtern ein Bild gemalt. Was genau dabei rauskommt, das sieht man natürlich erst, wenn das Foto dann fertig ist. „Ein Dreivierteljahr waren wir jeden Sonntag in den Höhlen“, erinnert sich Sven Kley. Am 25. November dieses Jahres will man die Aktion wiederholen. Dazu sind bereits Fotografen eingeladen worden. An fünf Stationen in den Wassergärten können die an die Lichtmalerei ausprobieren.