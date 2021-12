Gemeinderat Schiffweiler : Aus der Linken wird die Fraktion bunt.links

Foto: Michael Beer

Schiffweiler In der Sitzung des Schiffweiler Gemeinderates Ende November hatte der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Erwin Mohns, bereits verkündet, dass er die Partei verlässt. Allerdings werde er, so hieß es damals, in der Fraktion Die Linke als parteiloses Mitglied bleiben.