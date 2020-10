Videobotschaften für die Kleinen : Der Nikolaus kommt über Whatsapp

Schiffweiler Die Katholische Jugend Schiffweiler hat sich in Zeiten von Corona etwas Besonderes für die Kinder einfallen lassen: Eltern können eine Video-Botschaft bestellen.

Rund zehn Eltern haben sich bislang gemeldet und eine Videobotschaft für ihren Nachwuchs in Auftrag gegeben. „Häufiger aufräumen, regelmäßig Zähneputzen, weniger rumtrödeln“ – das sind nach Lena Zieglers Worten bislang die häufigsten Botschaften, die der Nikolaus den Kindern per Video vermitteln soll. Doch eines ist der Vorsitzenden der Katholischen Jugend Schiffweiler sehr wichtig: Es solle auf jeden Fall auch eine positive Botschaft für das Kind vermittelt werden. „Der Nikolaus lobt auch gerne, etwa wenn er sieht, dass sich das Kind seit seinem letzten Besuch mehr Mühe in der Schule gegeben oder sich in anderen Bereichen verbessert hat“, unterstreicht Ziegler. Da der Nikolaus keine Furcht einflößen soll, werde er in Schiffweiler auch nicht vom grimmigen Knecht Ruprecht, sondern von Engeln begleitet, die wohl auch auf den Videos zu sehen sein werden. Die Videos werden am 28. und 29. November im kleinen Kreis mit professionellem Equipment gedreht und per Whatsapp an die Familien verschickt. Eltern, die Interesse an einer Video-Botschaft haben, können sich im Vorfeld unter (0151) 189 533 53 über Whatsapp-Nachricht an Lena Ziegler melden.Die Nikolausaktion der Katholischen Jugend Schiffweiler stieß in den vergangenen Jahren stets auf großes Interesse. „Wir waren immer mit fünf, sechs Nikoläusen, die von Engeln begleitet wurden, im Einsatz und haben rund 50 Familien besucht.“