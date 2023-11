Walter-Bernstein-Grundschule in Schiffweiler ausgezeichnet Wenn Schulhund Henry am Glücksrad dreht

Kaum hat Björn Denne, Schulleiter an der Walter-Bernstein-Grundschule in Schiffweiler das Glücksrad aus Holz aus dem Schrank genommen, beginnt Schulhund Henry freudig mit dem Schwanz zu wedeln. Gemeinsam mit seinem Herrchen geht es für den eigens ausgebildeten Vierbeiner in die Klasse von Sabine Steuer. Auf Kommando dreht Henry, der es sich mitten im Klassenzimmer der 2a gemütlich gemacht hat, am Rad. Die Kinder warten gespannt, dann kann es losgehen. „Rennt alle fünfmal um euren Stuhl herum“, liest Schulleiter Denne vor und die Kinder beginnen zu laufen. Dreimal ist Henry an der Reihe, Hampelmann und Dauerlauf auf der Stelle kommen als Bewegungsauftrag hinzu. Für Henry gibt es jedes Mal ein Leckerli als Belohnung. Dann ist die Bewegungseinheit beendet, die Mädchen und Jungen sollen, bevor sie in die Pause gehen, noch ihr Pausenbrot essen. Das, so lacht Denne, muss immer dann, wenn Henry in die Klasse kommt, in Sicherheit gebracht werden.