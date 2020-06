Night of Light : Rotes Signal einer Branche in Not

In sattem Rot erleuchtete die Alm auf der Redener Halde in der Nacht auf Dienstag. Anlass war die „Night of Light“, mit der die Veranstaltungsbranche bundesweit auf ihre Notlage aufmerksam machen wollte.