Ortsrat Heiligenwald : Bienenfutter aus dem Kaugummi-Automaten

Heiligenwald Heiligenwald stellt am Itzenplitzer Weiher einen Automaten mit Pflanzensamen auf, der zur Bienenrettung beitragen soll.

Weiterhin verwies Gorny auf die Stellungnahme des Ordnungsamtes bezüglich der Umrüstung der Ampelanlage am Sachsenkreuz: „Das Ordnungsamt hat mitgeteilt, dass eine Umrüstung der Ampelanlage Wemmetsweiler Straße mit Bergmännchen derzeit nicht möglich ist. Um von Ampel- auf Bergmännchen umzurüsten, müsste die Ampelanlage auf die 40 Volt-Technologie umgestellt werden. Das hängt mit der Änderung der Halterungen für die Symbolblenden zusammen. Bergmannssymbole für die alte 230-Volt-Anlage stellt aber niemand mehr her. Dafür würden Kosten von rund 50 000 Euro entstehen. Das ist viel Geld, deshalb sehe ich derzeit keine Möglichkeit, den Beschluss umzusetzen“, so Gorny

Ute Beck (CDU) beschwerte sich in der Ortsratssitzung über den Schnee- und Räumdienst der Gemeinde Schiffweiler: „Es hat nur zwei Tage geschneit, aber der Bauhof ist seiner Arbeit nicht ordnungsgemäß nachgekommen.“ Sie bat deswegen um eine Prioritätenliste, nach welcher die Straßen in der Gemeinde geräumt werden. Auf den Hinweis von Ortsvorsteher Gorny, dass der Gemeinderat selbst vor fünf Jahren die Prioritätenliste beschlossen habe, erklärte Ute Beck: „Ich weiß, dass Straßen in einer gewissen Rangliste angefahren werden. Aber es geht mir nicht um die Straßen, sondern insbesondere um die Bürgersteige.“

Beck erläuterte weiter: „Es hat am Dienstag geschneit und am Donnerstag waren weder Bürgersteige am Sachsenkreuz, am Feuerwehrgerätehaus oder am Bürgerhaus geräumt. Am Sachsenkreuz ist die Gemeinde zumindest im Bereich der Lok Grundstücksanlieger. Am Spielplatz Försterstraße hat man den Schnee bis zum Ende geschoben, so dass man als Fußgänger vor einem Schneeberg steht.“ Sie habe den Bauhof angerufen und auf die nicht geräumten Bürgersteige hingewiesen; es sei aber nichts geschehen. Ihr Hinweis sei nicht beachtet worden.