Der Advent beginnt in der evangelischen Kirchengemeinde Landsweiler-Schiffweiler mit dem Adventseinläuten am Samstag, 1. Dezember, dem Vorabend des ersten Advent. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Silberglöckchen im Leopoldsthal am Glockenturm.