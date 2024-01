ISO-Zertifizierung für saarländische Pilotkommune Schiffweiler wappnet sich gegen Cyberangriffe

Mit einem Schmunzeln nimmt Matthias König, Leiter der EDV im Schiffweiler Rathaus, einen USB-Speicherstick aus seiner Schreibtischschublade und fragt eher rhetorisch, was das wohl sei. „Da würde doch jeder antworten, klar, das ist ein USB-Stick“, mutmaßt er. Doch hinter dem ganz gewöhnlich aussehenden Stick ohne Aufdruck oder ähnlichem verbirgt sich ein kleiner Computer – produziert, um sich blitzschnell und unbemerkt in das System einzuschleichen und dort großen Schaden anzurichten. „Dann nutzt es nichts, wenn wir bei den Computern in den Büros den Anschluss für USB-Sticks sperren. Dieser spielt einfach vor, er sei eine Tastatur und schon greift er auf den PC zu“, erklärt er, wie schnell Cyberangriffe passieren können. „Wenn man diesen Stick in ein Büro oder auch am Empfang kommentarlos hinlegt, wird es vermutlich nicht lange dauern, bis bei einem der Mitarbeiter die Neugier siegt. Und schon hätten wir ein großes Problem“, erläutert König.