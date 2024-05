Fünf Tage Gaudi in Landsweiler-Reden Das ist das Programm der „SR 3“-Sommeralm 2024

Landsweiler-Reden · Vom 24. bis zum 28. Juli heißt es wieder rauf auf die Berghalde in Landsweiler-Reden. In diesem Jahr kommt das Festival für alle Generationen kompakter und intensiver daher. Wir haben nachgehört, was die Gäste alles erwartet.

13.05.2024 , 17:41 Uhr

Auf der Alm informierten die Veranstalter über die Neuerungen: Karin Mayer, Sören Meng, Christian Rau, Michael Freimel, Susanne Wachs und Marcel Lütz-Binder. Foto: Carolin Merkel