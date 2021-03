Pandemie im Kreis Neunkirchen : Schiffweiler erweitert Angebot für Corona-Tests

Heiligenwald Um zusätzliche Testkapazitäten zum Testzentrum im Bürgerhaus Heiligenwald anbieten zu können, werden weitere mobile Teststationen des Deutschen Roten Kreuzes angeboten. Das teilt die Gemeinde mit.

Das DRK wird ab Dienstag, 6. April, Schnelltestungen für die Bürger anbieten: Dienstags von 15 bis 19 Uhr in Landsweiler-Reden, Parkplatz Freibad. Donnerstags von 10 bis 13 Uhr in Schiffweiler, Parkplatz Friedhof. Donnerstags von 17 bis 20 Uhr in Stennweiler, Parkplatz Alter Schulhof. Samstags von 11 bis 15 Uhr in Heiligenwald, Bürgerhaus. Es gibt vorerst keine Terminvergabe, jedoch muss mit Wartezeiten gerechnet werden.