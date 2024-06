Aus einer Bierlaune in die Bundesliga Trendsport Sackloch-Spielen: Der größte Verein Deutschlands kommt aus dem Saarland

„Sackloch spielen ist nicht schwierig. Man sollte werfen können, dann kommt alles andere von selbst“, sagt Mario Poepel, Abteilungsleiter der TGL Titans Cornhole in der TG Landsweiler-Reden. Und es ist gar nicht so einfach, ihm konzentriert zuzuhören. Denn kaum haben die Spielerinnen und Spieler am Donnerstagabend die Halle betreten, geht das Training los.