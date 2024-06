Warum Sackloch spielen immer mehr Leute begeistert Aus einer Bierlaune in die Bundesliga

„Sackloch spielen ist nicht schwierig. Man sollte werfen können, dann kommt alles andere von selbst“, sagt Mario Poepel, Abteilungsleiter der TGL Titans Cornhole in der TG Landsweiler-Reden. Und es ist gar nicht so einfach, ihm konzentriert zuzuhören. Denn kaum haben die Spielerinnen und Spieler am Donnerstagabend die Halle betreten, geht das Training los. Die Bretter stehen parat, die Teams finden sich schnell und die Spiele beginnen. Jeweils zwei Spieler bilden ein Team, man steht sich gegenüber, einen Schiedsrichter braucht es nicht. Säckchen um Säckchen wird auf die mit dem Vereinslogo bedruckten Bretter geworfen – die allermeisten der 400 Gramm schweren und 15 mal 15 Zentimeter großen Säckchen verschwinden durch das Loch. Schon hier zeigt sich, Sackloch spielen hat Suchtpotenzial. „Es ist ein Sport, der sich selbst verkauft“, sagt Poepel.