Schiffweiler Schule spielt Bundestagswahl durch : Ein Probelauf in Sachen Demokratie

In der Schiffweiler Mühlbachschule spielen Schülerinnen und Schüler das Wahlprocedere durch. Foto: Michael Beer

Schiffweiler An der Mühlbachschule in Schiffweiler wird diese Woche gewählt. Die ersten Stimmen sind am Montagmorgen in die Urne gegangen. Das Projekt heißt „Juniorwahl“ und spielt das Wahlprocedere detailliert durch. Nicht nur, um junge Leute zu erreichen.