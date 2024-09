Bürgermeisterwechsel in Schiffweiler vollzogen Zwei Urkunden und eine hohe Auszeichnung

Um eins braucht sich der zukünftige Bürgermeister der Gemeinde Schiffweiler, Cedric Jochum (CDU), keine Sorgen zu machen: Die Heizung in der Lindenhalle in Stennweiler funktioniert. Das stellte der Erste Beigeordnete Mathias Mauermann, Moderator des Abends, gleich zu Beginn fest. Seiner Bitte, möglichst alle Fenster zu öffnen, wurde nachgekommen, führte dann allerdings dazu, dass die Mitglieder des Musikvereins Schiffweiler auf der Bühne im Regen saßen. Der sorgte zusammen mit Sturmböen dafür, dass so mancher Gast auf dem Weg zur Halle ganz schön nass wurde.