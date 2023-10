Mitgliederversammlung entscheidet im November Cedric Jochum soll für die CDU antreten

Schiffweiler · Der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes in Schiffweiler hat in seiner Sitzung am Montag für Cedric Jochum als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 9. Juni 2024 votiert. Er soll im November in einer Mitgliederversammlung gewählt werden. Das teilt die Partei mit. Der 30-Jährige ist seit 2020 Mitglied der CDU.

24.10.2023, 18:20 Uhr