Podiusmdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Schiffweiler Wie der neue Bürgermeister aus wenig Geld viel für Schiffweiler herausholen will (mit Bildergalerie)

Er war mutmaßlich der entspannteste Mensch am Donnerstagabend im mit rund 300 Besuchern proppenvoll gefüllten Bürgerhaus in Heiligenwald. Mit einem gelassenen Lächeln wartete Noch-Bürgermeister Markus Fuchs (SPD) auf den Beginn der Podiumsdiskussion, zu der Saarbrücker Zeitung und Saarländischer Rundfunk im Vorfeld der Wahl am 9. Juni eingeladen hatten. Die potenziellen Nachfolger von Fuchs, der sich im September in den Ruhestand verabschiedet, stellten sich den Fragen der Reporterinnen Carolin Merkel (SZ) und Sabine Wachs (SR). Die Gäste im Bürgerhaus beteiligten sich ebenfalls rege an der Diskussion.