Schiffweiler Bürgermeister Markus Fuchs geht in den Ruhestand Dienstältester Bürgermeister im Kreis Neunkirchen nimmt seinen Hut

Die Schränke sind leergeräumt, selbst in den Schreibtischschubladen gähnende Leere. Nur die Ernennungsurkunde hängt noch an der Wand, die kommt am letzten Arbeitstag mit nach Hause. So, sagt Markus Fuchs, Bürgermeister der Gemeinde Schiffweiler, sehe es in seinem Büro wenige Tage „bevor der Vorhang fällt“ aus.