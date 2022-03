Blaulicht Stennweiler : Brand frisst 1000 Kubikmeter Grünschnitt

Stennweiler Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

In der Nacht von Samstag (26. März) auf Sonntag (27. März) kam es auf der Kompostierungsanlage in Schiffweiler-Stennweiler zu einem Flächenbrand. Der gegen 3.10 Uhr gemeldete Brand erstreckte sich bis auf circa 350 Quadratmeter und konnte gegen 8 Uhr von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden bis zu 1000 Kubikmeter Grünschnittmasse unbrauchbar, wie es im Bericht der Polizei weiter heißt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Brandbekämpfung und der hierdurch auftretenden starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der angrenzenden Ortslagen aufgefordert, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.