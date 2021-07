Einsatz in Schiffweiler : Betrunkener Partyrückkehrer löst Polizeialarm aus

Schiffweiler Nachbarn beobachteten mehrere Personen, die versuchten, die Haustür der verreisten Nachbarn zu öffnen.

Alles richtig gemacht – so lautet das Lob der Polizei Neunkirchen an aufmerksame Nachbarn in Schiffweiler. Die hatten in der Nacht zum Sonntag die Beamten alarmiert, weil sie sahen, dass am Anwesen des verreisten Nachbarn mehrere Personen versuchten, ins Gebäude zu gelangen. Die Polizei kam mit mehreren Streifenwagen vor Ort und umstellte das Gebäude.