Serie Älter werden im Landkreis Neunkirchen Manchmal will ein Gast einfach nur so da sitzen

Es duftet wie bei Muttern zu Hause. Kein Wunder: Am Tag vorm SZ-Besuch war Plätzchenbacken angesagt. Nun sind die Aufbewahrungsdosen in der Küche gut gefüllt und warten darauf, von den Gästen des Cafés Segen verspeist zu werden. Das Demenzcafé gehört zur evangelischen Kirchengemeinde Landsweiler/Schiffweiler und hat seinen Sitz im evangelischen Gemeindehaus. Der Zugang ist barrierefrei und die Aussicht einfach grandios. Bis zur Halde und weiter kann man sehen. Das ist besonders schön, wenn das Wetter gut ist und die Terrasse geöffnet. Im Café riecht es nicht nur wie bei Muttern, es ist auch genauso gemütlich. Ein Regal, gut gefüllt mit Büchern (viel Heimatkundliches, das mögen vor allem Männer) und Spielen, etwas Deko an den Wänden, zwei gemütliche Ohrensessel mit einem Aquarium dazwischen, Tische mit bequemen Lehnstühlen – das ist der große Raum. Dann gibt es noch einen kleineren mit Eckbank, außerdem Toilette, Büro und eben Küche. Das Café Segen ist der Wirkungsort von Petra Nix und Ingrid Rixecker. Vor zwei Jahren erhielten sie für ihr Engagement die Schiffweiler Bürgermedaille. Ingrid Rixecker war unter anderem im Homburger Jugenddorf und in der kirchlichen Sozialstation Merchweiler-Schiffweiler tätig. Petra Nix war ebenfalls jahrelang Mitarbeiterin der kirchlichen Sozialstation Merchweiler-Schiffweiler und bildete sich zwischenzeitlich zur Fachkraft für Geronto-Psychiatrie weiter.