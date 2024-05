Mit Mia Julia, Sabbotage, Tommy Fieber, DJ Carstn und einigen mehr Regen? Egal! Benefiz-Festival für Hochwasser-Opfer in Landsweiler-Reden begeistert 2500 Besucher (mit Fotos & Video)

Wow, was war das für ein Festival am Mittwochabend in Reden! 13 Grad und Nieselregen? Egal. 2500 Menschen, junge und jung Gebliebene, waren der Einladung der Gemeinde Schiffweiler gefolgt, kräftig abzufeiern und gleichzeitig für die Hochwasseropfer im Landkreis Neunkirchen zu spenden.