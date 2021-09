Baustelle in Schiffweiler : Bauarbeiten in Heiligenwald gehen voran

Seit Mai wird in der Goethestraße in Heiligenwald gebaut. Foto: Julia Kaiser

Schiffweiler Seit Mitte Mai laufen die Kanalbauarbeiten in der Goethestraße in Heiligenwald. Die Bauarbeiten schreiten bisher planmäßig voran, denn von den vier geplanten Bauabschnitten wurden zwei in den letzten Monaten abgeschlossen, teilt die Gemeinde mit.

Derzeit wird der dritte Bauabschnitt der Maßnahme ausgeführt, wonach die Arbeiten an der Einmündung Beethovenstraße wieder aufgenommen wurden. Bürgermeister Markus Fuchs besichtigte vergangene Woche die Baustelle und verschaffte sich einen Überblick über das Voranschreiten der Baumaßnahme.

Der letzte Abschnitt wird sich zunächst bis zur Richard-Wagner-Straße und dann hin zur Hermann-Löns-Straße erstrecken. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende November 2021 andauern, wenn es die Witterung zulässt.

Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass die Anwesen vor Ort zeitweise nicht mit Autos oder sonstigen Fahrzeugen angefahren werden können. Daher kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Gemeinde bittet, diese Unannehmlichkeiten sowie Schmutz- und Lärmbelästigung zu entschuldigen.