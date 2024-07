Blaulicht Schiffweiler Mann fährt Schlangenlinien

Die Polizei Neunkirchen sucht Zeugen: Am Sonntag, 30. Juni, wurde die Polizei von Anrufern gegen 18.07 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht, der sein Fahrzeug, einen grauen VW Sharan, mit extremen Schlangenlinien im Bereich der Lindenstraße Schiffweiler steuern würden. Nach Zeugenangaben ist der Mann in Schiffweiler, Stennweiler und Welschbach mehrfach in den Gegenverkehr und auch auf den Gehweg gefahren, so heißt es im Polizeibericht weiter. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten ausweichen oder bremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden.