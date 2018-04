Ein unbekannter Täter hat in der Straße „Im Vogelschlag“ in Landsweiler-Reden einen Pkw zunächst „geteert und gefedert“, anschließend alle vier Reifen zerstochen. Laut Polizei geschah die Tat in der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag. Zeugen werden gesucht.

Hinweise an die Polizeiinspektion Illingen, Telefon (0 68 25) 924-0.