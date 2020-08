Kostenpflichtiger Inhalt: Auf der Alm : Den kleinen Ansturm stemmt der Kiosk

Ein schattiges Plätzchen findet man im Biergarten auf der Alm immer. Foto: Heinz Bier

Landsweiler-Reden Urlaub daheim steht in diesem Jahr für viele Menschen an. Wir stellen die schönsten Biergärten im Kreis vor. Heute: Die Alm in Landsweiler-Reden.