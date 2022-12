Ärger in Schiffweiler : Alm in Flammen: Grüne und Nabu erstatten Anzeige wegen Holzstapel

Grüne und Nabu Schiffweiler wollen verhindern, dass dieser Holzstapel am Freitagabend auf der Alm in Reden verbrannt wird. Foto: Arnold Ilgemann

Schiffweiler Gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen? Grüne und Nabu wollen in Schiffweiler Alm in Flammen verhindern. Dazu erstatteten sie beim Ordnungsamt Anzeige. Was die genauen Gründe dafür sind.

Für die Veranstaltung Alm in Flammen des SPD-Gemeindeverbandes Schiffweiler ist in den vergangenen Tagen meterhoch Holz auf dem Plateau der Halde Reden gestapelt worden. Dieser soll am Freitag, 30. Dezember, angezündet werden. Dies wollen die Grünen und der Nabu Schiffweiler verhindern.

Stellvertretend haben Grünen-Mitglied Arnold Ilgemann und der Nabu-Vorsitzende Peter Treitz am Mittwochmorgen beim Ordnungsamt der Gemeinde Schiffweiler Anzeige erstattet. Treitz begründete auf SZ-Anfrage die Anzeige folgendermaßen: „Es wird gegen Paragraph 22, Absatz 3, der Polizeiverordnung verstoßen.“ In der heißt es, dass beim Abbrennen von Feuern nur trockenes und naturbelassenes Holz verwendet werden darf.

Darum kommt es zur Anzeige gegen Alm in Flammen

Das zur Halde gebrachte Holz, das laut Treitz „von überall her“ angefahren worden sei, sei zumindest von „zweifelhafter Herkunft“ und nicht naturbelassen. Außerdem sei das Holz bereits vor Tagen gestapelt worden. Die Feuerstelle dürfe aber frühestens zwei Tage vor dem Anzünden aufgeschichtet werden, damit Tiere hierin keinen Unterschlupf suchen können und dadurch vor dem Verbrennen geschützt werden. Treitz erklärt: „Wir wollen die Veranstaltung nicht platzen lassen, aber dieses Holz darf so nicht verbrannt werden.“