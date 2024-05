Bürgermeisterwahl in Schiffweiler Ado Zimic setzt auf seine Stärke in der Kommunikation

Mit sieben Jahren, erzählt Ado Zimic, ist er zusammen mit seinen Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Schiffweiler gekommen. Dass seine zweieinhalbjährige Tochter mit hoher Wahrscheinlichkeit bald die gleiche Grundschule wie er besuchen wird, sei ein Beleg dafür, wie wohl er sich in seiner zweiten Heimat Heiligenwald fühle. Denn nach Schule und Ausbildung hat der 37 Jahre alte, ausgebildete Automobilkaufmann die letzten Jahre in Heidelberg gelebt und bei der Daimler AG im Vertrieb gearbeitet. Im Rahmen seiner beruflichen Umorientierung habe es ihn zurück ins Saarland gezogen. Mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen Tochter lebt er nun in einem „Haus am Waldrand mit großem Garten“ im Ortsteil Heiligenwald. „Anonym in der Stadt, das ist nichts für uns.“ Privat angekommen sei er nun bereit, beruflich neue Wege zu gehen. „Für mich ist jetzt die richtige Zeit gekommen. Ich bin bereit für den Wahlkampf“, sagt er. Auf der Suche nach einer Partei oder Gruppe ist er auf die Freie Bürgerliste, kurz FBL, gestoßen: „Wir haben schnell einen Konsens in den Themen, sie waren auf der Suche nach einem Kandidaten“, erzählt Zimic. Mitglied, erläutert er, wird man im Gegensatz zu einer Partei in einer Wählergruppe nicht. „Wer nach mir im Internet sucht, wird gleich sehen, dass ich Mitglied einer großen Partei war.“