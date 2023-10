Partnerschaft Illingen-Civray Partnerschaftsverein feiert mit Champagner

Info

Die nächste Aktion des Partnerschaftsvereins, zu der die Öffentlichkeit geladen ist, findet am Illinger Wurstmarkt am 8. Oktober in der Hauptstraße am Wein- und Champagnerstand des Vereins statt. Es werden französische Weine, Crémant und Champagner angeboten sowie saarländische Rostwurst, ein idealer Ort zum Verweilen und zum Planen weiterer Vereinsaktivitäten.