115 Spezialbiere So war das Bierfestival im Erlebnisort Reden (mit Fotos)

Ist das jetzt wirklich Erdbeere? Irgendwie schon. Das goldene Bier in dem formschönen bauchigen Glas – das am Samstagabend gefühlt jeder erwachsene Besucher, wenn schon nicht in der Hand, dann in Reichweite stehen hatte – duftet zart fruchtig und schmeckt im Abgang tatsächlich ein bisschen erdbeerig. Eine schöne neue Bierwelt. Ganz tief eintauchen in diese konnte man am Wochenende beim zweiten Redener Bierfestival. Das Interesse war groß, allein in den ersten beiden Tagen testeten sich schätzungsweise 7000 Freunde des Gerstensaftes durch die rund 115 Spezialbiere.