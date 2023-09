Platzmangel in Schiffweiler 180 Mühlbachschüler in Ottweiler untergebracht

Ottweiler · Da die Raumkapazitäten der Gemeinschaftsschule in Schiffweiler nicht mehr ausreichend sind, steht nun der Neubau von Räumen für die Mühlbachschule durch den Landkreis Neunkirchen an. Daher findet seit Beginn dieses Schuljahres für rund 180 Schülerinnen und Schüler der Mühlbachschule der Unterricht in den Räumen der Anton-Hansen-Schule in Ottweiler statt, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

26.09.2023, 15:25 Uhr

In einem eigenen Gebäudetrakt am Standort Ottweiler in der Seminarstraße untergebracht, kann der Unterrichtsalltag der vier Neuner- und der drei Zehnerklassen wie gewohnt weiterlaufen. Um ein möglichst problemloses Pendeln der Jugendlichen von Schiffweiler nach Ottweiler sicherzustellen, wurden von der NVG zusätzliche Buslinien eingerichtet, vorhandene Linien wurden erweitert. Diese Anpassungen machen es möglich, dass alle Schülerinnen und Schüler aus dem Gebiet rund um Schiffweiler die ihnen nächstgelegene Bushaltestelle nutzen können. Entstandene Mehrkosten für die Familien übernimmt grundsätzlich der Landkreis.