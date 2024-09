Walter Bernstein Jahr 2026 Bernsteinfreunde auf Ideensuche

Aus den Reihen der Gäste gab es unter anderem die Idee, auch in der Landesvertretung in Berlin eine Ausstellung zu gestalten und gemeinsam dorthin zu fahren. Um den Nachwuchs für den Maler zu begeistern, könne, so Friedrich Denne, Vorsitzender des Vereins für Landeskunde, erneut ein Malwettbewerb an der Walter-Bernstein-Grundschule durchgeführt werden. Auch eine Vortragsreihe sowie eine Ausstellung im benachbarten Petite-Rosselle wanderten in die Sammlung der Möglichkeiten.