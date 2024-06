SV Stennweiler feiert Jubiläum „Der SV Stennweiler wird immer in meinem Herzen bleiben“

Stephan Alt, der Vizepräsident des Saarländischen Fußballverbandes, wies darauf hin, dass innerhalb des SFV 23 000 Kinder und Jugendliche Fußball spielen. „Die sind die Zukunft, nicht die digitale Welt“, spielte er auf die möglichen Szenarien in der Rede des SVS-Vorsitzenden an. Fußball sei die beste Zeit, betonte Alt und nannte eine Reihe von Beispielen, in denen die Kraft des Fußballs genutzt werden könne. Unter anderem erwähnte er ein Inklusionsturnier, das er am Vormittag in Köllerbach besucht hatte. Er sei sicher, so Alt, dass sich der SV Stennweiler gut aufgestellt und die Weichen für die Zukunft gestellt habe.