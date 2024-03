Musikverein Schiffweiler feiert Jubiläum Aus „Mignon“ wurde „Harmonie“

„Der Verein hat sich zum Prinzip gemacht, Bildung und Pflege der Musik zur Wohltätigkeit zu fördern“. Diesen hehren Satz haben die Gründerväter (Gründerinnen sind nicht gelistet) des Musikvereins (MV) Harmonie Schiffweiler 1924 ganz oben in ihre erste Satzung geschrieben. Der Verein feiert in diesem Jahr also sein 100-jähriges Bestehen. Die Geschichte der Musikvereine in Schiffweiler beginnt eigentlich schon 26 Jahre zuvor, 1898. Damals sei schon ein erster Verein gegründet worden sein. Unterlagen gebe es leider nicht mehr, bedauert Hans Hermann Woll, Vorsitzender der Harmonie. Konkreter wird es dann 1912, als sich eine Musikgesellschaft zusammen fand. Der Erste Weltkrieg hat das Vereinsleben „maßgeblich beeinflusst“, heißt es in der Chronik.