Energiemesse in Schiffweiler : Messe bietet Tipps zum Energiesparen

Eine Windkraftanlage auf dem Strietberg in der Gemeinde Schiffweiler. Foto: Isabel Sand

Neunkirchen Kaum ein Thema wird zurzeit so intensiv diskutiert wie Klimaschutz und Energieeffizienz. Daher veranstaltet die Gemeinde Schiffweiler am Wochenende 21. und 22. September ihre erste Energiemesse. „Klimaschutz und der nachhaltige Ressourcenverbrauch sind ein großes Thema unserer heutigen Gesellschaft, daher freut es mich, dass wir in unserer Gemeinde nun die erste Energiemesse ausrichten können“, sagt Bürgermeister Markus Fuchs.

„Die Besucherinnen und Besucher der Messe finden hier kompetente Ansprechpartner, die ihnen umfangreiche Informationen und auf ihre ganz persönliche Situation zugeschnittene Konzepte anbieten“, so Fuchs.