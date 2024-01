Evangelische Hoffnungskirchengemeinde Diese neue Schiffweiler Kirchengemeinde vereint vier Gemeindebereiche

Immer wieder scheint am Vormittag die Sonne in den evangelischen Gemeindesaal in Landsweiler-Reden. Nach so viel Regen scheint es, als wollten die Sonnenstrahlen ein wenig Hoffnung verbreiten. Nebenan im großen Saal klappern Gläser und Geschirr, Tische und Stühle müssen aufgestellt und Getränke besorgt und kaltgestellt werden. „Es ist gericht“, sagt man auf gut saarländisch, wenn vor einem großen und wichtigen Fest alles vorbereitet ist. Etwa 200 Gäste, schätzt der evangelische Pfarrer Marcus Bremges, werden zusammen das Gründungsfest der Evangelischen Hoffnungskirchengemeinde in der Pfarrkirche und anschließend im Gemeindehaus feiern.