Schaden nach Hochwasser in Wiebelskirchen Kindergarten-Notbetrieb in der Turnhalle

„Mit vereinten Kräften haben das Kita-Team, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentralen Betriebshofs, engagierte Eltern und Freiwillige die Räumlichkeiten nach der Überschwemmung leergeräumt. Ich danke all diesen Menschen für ihren Einsatz“, betonte Bürgermeisterin Lisa Hensler und erklärte: „Parallel zu den Aufräumarbeiten wurde an einer neuen Betreuungslösung gearbeitet. Die Wahl ist hierbei auf die Turnhalle der Schillerschule gefallen – vielen Dank an Schulleiter Patric John für die Kooperation. Wir haben pragmatisch gehandelt, um den Kindergartenbetrieb möglichst schnell wieder aufnehmen zu können. Ich freue mich, dass das gelungen ist. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten pädagogischen Personal des Fröbelkindergartens und Leiterin Bärbel Theis für ihren besonderen persönlichen Einsatz in dieser schwierigen Lage. Vielen Dank auch an das Ministerium für Bildung und Kultur und Ministerin Streichert-Clivot für die Unterstützung.“